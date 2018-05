Endine kossuäss annab lastele head nõu, kuidas rahaga ümber käia

Shaquille O'Neal oli üks kõvemaid mängijaid NBA ajaloos. Erinevalt paljudest teistest sama rada käinud mängijatest on ta väga edukas ka pärast sportlaskarjääri lõppu. Ta võitis neli NBA tiitlit ja teenis karjääri jooksul 280 miljonit dollarit. Lisaks sellele sponsorrahad, mida ta teenib tänaseni. Shaq on aga ka väga edukas ärimees ja investor. Ta on enda südameasjaks võtnud ka selle, et noored rahaga paremini ümber käiks.

Shaq tunnistab ausalt, et ta ei olnud noorena kõige nutikam rahakasutaja. Ta ütles, et kulutas oma esimese NBAs teenitud miljoni tunni ajaga. Hiljutises intervjuus CNBC ajakirjanikule ütles ta oma õpetussõnad lastele:

„Ok, lapsed," ütles ta, kui hoidis käes tükki paberit. „See on 100 dollarit...mida te tegema peaksite on see, et rebite selle paberi pooleks. Võtke üks pool ja säästke see. Ärge isegi puudutage seda. Pange see ära. Ärge isegi vaadake selle poole," ütles ta. „Nüüd on sul 50 dollarit järgi. Targad inimesed, miljardärid, võtavad sellest poole ja panevad samuti kõrvale," jätkas Shaq.

Siis näitas ta veerandit paberist ja ütles: „See siin on teie meelelahutus-raha. Sa tahad osta maju, autosid, lennukeid, tahad reisida? Just selle rahaga saad lõbutseda."

Niisiis ütles Shaq, et pane 75% rahast kõrvale, et jätta see pensionipõlve jaoks. Ela 25 protsendiga. Võib ju olla tark mõte ehkki kui paljud seda reaalselt teha suudavad. Isegi ühe lennuki raha on raske kokku panna.