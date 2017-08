Endine mereakadeemia hoone sai ümberehituseks raha kokku

Endoveri juunis korraldatud 6,5 miljoni eurone võlakirjaemissioon, et ehitada endine Mereakadeemia hoone Vega-nimeliseks korterelamuks, on tänaseks täis märgitud. Mustakivi 25 asuva hoone arenduse kogumaksumus on 18 miljonit eurot.

„Endover oli Vega Residents OÜ nimel emitendi rollis esimest korda ning eesmärk müüa 6,5 miljoni euro väärtuses võlakirju Vega arenduse finantseerimiseks sai kiiresti täidetud," sõnas Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud.

Vega võlakirjade emissioon oli suunatud Balti riikide investoritele. Pooled investorid olid Eestist. Suurim institutsionaalne investor ostis võlakirju ligi 1,7 miljoni euro eest.

„Vega korteritest on hetkel müüdud ligi 35% - müügitempo on olnud kiire, mis kinnitab, et nõudlus soodsa hinnaklassiga uute korterite järele on suur," lisas Robert Laud. „Mereakadeemia ehitamine korterelamuks oli õige valik - Lasnamäe saab pikaaegse tondilossi asemele omanäolise ja keskkonda asetuvalt isikupärase korterelamu."

Investor Jaak Roosaare märkis, et tema jaoks pakkusid Vega võlakirjad head riski-tulu suhet. „Usun, et Vega projekt saab kasumlikult müüdud ja hüpoteeklaenuandjana olen kaitstud ka teatavate tururiskide eest. Tänastes madalate intresside tingimustest oli see hea pakkumine."

Võlakirjade emitent ja emissiooni korraldaja oli Vega Residents OÜ, mis on Lasnamäele rajatava ligi 300 korteriga 12-korruselise hoone arendamiseks loodud projektiettevõte. Emitendi nõustajaks kapitali kaasamise küsimustes oli Redgate Advisory Services OÜ ja õigusnõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjade tagatisagendiks on Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ.