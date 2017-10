Endine minister asus tööle lobistina

Endine tervise- ja tööminister, sotsiaaldemokraatliku erakonna pikaaegne liige Rannar Vassiljev asus sellest nädalast tööle kommunikatsioonibüroos Miltton Nordics ning keskendub seal valitsussuhete arendamisele. Sisuliselt asub Vassiljev tööle lobistina, kes esindab erasektori kliente suhtluses ametnike ja poliitikutega.

Vassiljev on praegu ka Rakvere linnavolikogu liige ning kandideerib ka eesseisvatel valimistel sotside nimekirjas volikokku. Valituks osutudes suudaks ta enda sõnul aga huvide konflikti vältida ja ei näinud probleemi, et samal ajal poliitikas osaledes erafirmade ja poliitikute vahel suhteid silub.

"Ilmselgelt olen ma enda jaoks joone nende kahe asja vahele tõmmanud ehk et huvide konflikti vältimiseks ma ei tegele teemadega, mis oleks kuidagi Rakvere linnaga seotud."

Poliitik kinnitas, et volikogu liikmena tahab ta tegeleda Rakvere kohalike asjadega nii palju kui jõuab. "Ühtegi teist eesmärki kandideerides mul pole."

Sel suvel Viru Haigla juhatuse esimehe kohalt välja vahetatud Vassiljev asus sellest nädalast tööle lobistina kommunikatsioonifirmasse Miltton Nordics. "Minu rolliks on valitsussuhete arendamine, mis tähendab suhtlust avaliku sektoriga ja erasekotri toetamist sellest," selgitas Vassiljev.

"Mul on võimalus pakkuda teenust nõustamaks kliente, kuidas oma huvisid esindada ja kaitsta ning jagada teadmisi protsessi toimimisest avalikus sektoris. Olen töötanud mõlemal pool (Viru Haigla kuulub eraomanikule-toim.), aga eriti töötades pikalt avalikus sektoris, olen näinud, kuidas probleemid tekivad tihti sellest, kuidas kumbki pool ei tea, kuidas teine mõtleb. Siis võibki juhtuda, et avalik sektor tekitab näiteks regulatsioone, mis praktikas ei toimi ja mis pole erasektorile vastuvõetavad."

Vassiljev on olnud aastatel 2009-2010 Rakvere linnapea ning 2011-2015 riigikogu liige. 2015. aasta riigikogu valimistel jäi ta häältenappuse tõttu riigikogust välja, ent sai Taavi Rõivase valitsuses pooleks aastaks tervise- ja tööministriks.

Aasta Eestis tegutsenud Miltton Nordicsi asutajad ja partnerid on Annika Arras, Gerrit Mäesalu ja Martin Kukk ning agentuur on keskendunud just valitsus- ja korporatiivsuhetele.