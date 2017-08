Endine MTA juht: tahtsime SKAISi teha koos e-maksuametiga, idee toetust ei leidnud

Endine maksuameti juht, nüüd Nortalis töötav Marek Helm kirjutab sotsiaalmeedias, et 2014. aastal kui hakati nagunii plaanima uue e-maksuameti arendust, pakkus tema koos toonase asekantsleri Taavi Kotkaga välja idee arendada sotsiaalkindlustusameti uus süsteem SKAIS2 koos e-maksuametiga. "Idee toetust ei leidnud, soov oli ise arendada," möönis Helm.

"2014 pakkusime koos Taaviga [Kotka-toim.] ministeeriumile ideed, et kaks sarnast võiks olla ühendatud - arvepidamine tulude ja kulude kohta oleks samas süsteemis. Pakkumise põhjus oli ratsionaalne - neid inimesi pole just väga palju, kes riigi poolt tellijana tajuvad selliste tööprotsesside ja IT süsteemide keerukust. Toona see idee ei leidnud toetust, soov oli ise arendada, tajumata, et tellija enda võimekust just vähese kogemuse tõttu napib. Praegu on SKA meeskond tellijana kindlasti tugevam ja ehk teisel katsel saab asja," näeb Helm skandaalsele SKAIS2 arendusele siiski positiivset lõppu.

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov kommenteeris kiirustades tahetud süsteemi läbikukkumist samuti karmilt, öeldes, et IT kui selline ei omanud SKAISi protsessis mingit kaalu, vaid ikka inimesed, kes asja kavandasid.

"SKAISi arendusprojekti läbikukkumine ei oma mingit seost IT-ga. IT on kasutu kui õiged protsessid pole õigel viisil paigas. Milles on MTA e-edu? Selles, et arendusi juhivad, kavandavad ja "omavad" äri-, mitte IT inimesed," ütles Jegorov. "SKA peafookus ei pea olema raha. Rahajuhtimine tuleb liigutada MTA-sse koos SKA rahainimestega ning SKA-le jääks nende tõeline fookus - sotskindlustuse kompetents. Me ei ole nii rikkad, et arendada nullist mitut rahahaldamise moodulit ühed väikses riigis."