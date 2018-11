Endine peaprokurör: Rehe peaks rääkima

"Vahet ei ole, kas on reatöötaja või panga juht, aga tuleb ära tõendada, et see inimene teadis, et raha pärines kuritegudest," rääkis Aas kõigi nende spekulatsioonide osas, mis puudutab Danske rahapesuskandaali võimalikke süüdlasi.

Mis puudutab aga Danske panga Eesti haru endise juhi Aivar Rehe ja juhtide hulka kuulunud Tõnu Vanajuure vaikumist, on Aas seisukohal, et nad peaksid rääkima. "Pürgime avatud ühiskonna suunas ja kui inimestel on teatud teemade vastu õigustatud huvi nagu praegu, siis tuleks neile vastused anda," leidis Aas.

Aas rääkis intervjuus veel, et panga peakontori läbikukkumine ei vähenda siinsete juhtide vastutust, samuti tuleb välja, et rahapesukaasustega kohtusse minnes kaotajaks jäänud prokuröridel võeti hoogu maha.

Loe lähemalt Äripäevast.