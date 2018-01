Endine piimakuningas Kruuda läheb koos kaaslastega kohtu ette. Milline on süüdistuse sisu?

Ringkonnaprokuratuur esitas Oliver Kruudale süüdistus tulumaksu- ja käibemaksupettuses. Lisaks on süüdistatavate seas veel neli isikut. Maksupettustega tekitatud kogukahju oli ligi 400 000 eurot.

Ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas ütles, et põhja ringkonnaprokuratuur saab kinnitada, et nad on esitanud süüdistuse Oliver Kruudale ja veel neljale AS Terega seotud isikule tulumaksu- ja käibemaksupettuses.

Süüdistuse järgi pandi tulumaksupettus toime ajavahemikul 2015. aasta algusest kuni 2016. aasta lõpuni ning käibemaksupettus pandi toime 2015. aasta kevadel. Maksupettustega tekitatud kahju oli kokku ligi 400 000 eurot. Kriminaalasjas oli kahtlustatav ka AS Tere kui juriidiline isik.

Kuna AS Tere oli nõus tasuma riigile maksupettusega tekitatud kahju koos intressidega, siis ei pidanud prokuratuur vajalikuks AS Tere kohtu alla andmist.

Seetõttu lõpetati AS Tere suhtes kriminaalasi oportuniteediga. Kriminaalmenetluse viis läbi maksu- ja tolliamet ja juhtis Põhja prefektuur.