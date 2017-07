Endine tennisetäht Helen Laupa loobub ettevõttest

Helen Laupa iIlusalongi Finissage avamine.

Töönarkomaania on Eestis tasahilju asendumas mõistmisega, et elu mõte ei seisne ainult rabamises. Näiteks on endine tennisist, seltskonnatäht ja ettevõtja Helen Laupa otsustanud oma eraelule rohkem ruumi teha ja otsib kosilast oma ettevõttele, mis peab Pirital Finissage Medical Spa ilusalongi,

kirjutab ajakiri Kroonika.