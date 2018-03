Endine Venemaa rahandusminister avaldas esimesed sammud, mis ta peaministriks saades ellu viiks

Venemaa endine rahandusminister ja endine asepeaminister Aleksei Kudrin avaldas, millised oleksid tema esimesed ettepanekud juhul, kui ta saaks peaministriks.

Projekti „Venemaa meistrid“ raames küsis kuulaja praegu Peterburi Riiklikus Ülikoolis töötavalt Kudrinilt, et kuna levivad kuulduseid justkui oleks tal Vladimir Putini valimisvõidu korral võimalus taas valitsusse tõusta, siis millised oleksid tema esimesed sammud riigi finantsmajandusliku olukorra muutmiseks, ilmneb Vedomosti videost.

2010. aastal Euromoney poolt parima rahandusministri tiitliga pärjatud Kudrin tõdes, et ei vasta küsimuse esimesele osale, mis puudutab tema võimalikku osalemist valitsuses, kuid oli valmis rääkima, millised on Venemaa peamised probleemid. Selles ei ole tema sõnul mingit saladust, sest vastavad ettepanekud on Vladimir Putinile ka saadetud.

Kudrin möönis, et Venemaa ees seisvad väljakutsed on väga suured, kuid põhiprobleemina nimetas ta riigijuhtimise madalat efektiivsust.

„Esimesele kohale panen riigivalitsemise küsimuse. Kuidas luua efektiivset riigijuhtimist nii presidendi kui valitsuse tasemel,“ lausus ta.

Kudrini sõnul need tasemed veidi erinevad. Kui esimesel juhul on need strateegilise planeerimise, monitooringu ja strateegilise juhtimise meetodite küsimus, siis valitsuse tasemel funktsioonide ja tulemuslikkuse küsimus. Ta tõi näiteks küsimuse, miks ametkonnad ei suuda kiiresti töötada, miks ei keskenduta ülesannetele, ei võeta vastutust tulemuslikkuse eest.

Teiseks olulise sammuna nimetas ta eelarvemanöövreid. Kudrini kinnitusel peab Venemaa järgmise kuue aasta jooksul etapiliselt suurendama hariduse rahastamist. Senisest rohkem vahendeid vajavad tema sõnul ka tervishoid ning infrastruktuur. Kõiki kolme valdkonda peaks tema sõnul suurendama 0,8% võrra SKTst.

„Praeguse infrastruktuuriga ja kaubaveo tähtaegade ning hindadega ei ole meil kõrget tootlikkust üheski vallas,“ lausus Kudrin.