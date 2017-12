Endine Volkswageni tippjuht mõisteti seitsmeks aastaks vangi

Kohus mõistis endise Volkswageni tippjuhi diisliskandaali tõttu seitsmeks aastaks vangi. Lisaks peab mees maksma 400 000 euro suuruse trahvi.

Oliver Schmidt on teine Volkswageni tippjuht, kes on mõistetud ettevõtte pettuse tõttu vangi. Nimelt tunnistas autotootja kaks aastat tagasi üles, et on tuuninud pea 11 miljonit diiselmootorit üle maailma, sealhulgas 0,6 miljonit USAs, et need näitaks heitmetestidel tegelikele heitmemääradele mittevastavaid tulemusi. Reaalsed heitemäärad olid lubatust 30 korda kõrgemad.

Skandaal on firmale maksma läinud ligikaudu 30 miljardit dollarit.

Schmidt sai skeemist teada 2015. aastal, töötades samal ajal ettevõtte keskkonna ja tehnika kontoris. Augustis tunnistas mees end süüdi ning talle mõisteti maksimaalne karistus. "Ma olen teinud halbu valikuid ning mul on kahju," ütles Schmidt kohtus. Augustis saadeti kolmeks aastaks vangi ka ettevõtte endine insener James Liang.