Endise ärihiiu võimas langus: Vene oligarh võib saada eluagse vanglakaristuse

Moskva kohus on andnud välja arreteerimismääruse võtmaks kinni Vene miljardär Telman Ismailov. Teda süüdistatakse kahe inimese mõrvas, kirjutab õigusala infot jagav portaal Rapsi.

Kui mees süüdi mõistetakse, siis võib teda oodata eluaegne vanglakaristus.

Ismailovi advokaat Marina Rusakova ütles Rapsile, et nemad kaebavad otsuse edasi. Moskva linna kohus arutab kaebust 15. novembril.

Ismailovi kriminaalasi on seotud ärimees Vladimir Savkini ning Lulino-Motorsi autoremonditöökoja looja Juri Brõlevi mõrvadega 2016. aasta maikuus. Miljardäri vend Rafik Ismailov ja mees nimega Mehkman Kerimov olid ka väidetavalt selle looga seotud. Kerimov on ka süüd tunnistanud.

Telman Ismailov kontrollib AST Groupi ja on olnud üks Venemaa rikkamatest meestest.

Ismailovi elu on tänapäeval keeruline. Tema ettevõtete vastu on kohtuasju alustanud mitmed firmad. Märtsikuus kuulutas Moskva kohus välja Ismailovi pankroti, hiljem kinnitas seda ka apellatsioonikohus. Tema varandus on pandud müüki. Ismailovi langus algas, kui ta oli sunnitud sulgema Moskva toona suurima Tšerkizovski turu. Väidetavalt tegutsesid turul kriminaalsed grupeeringud. Seal töötas suur hulk illegaalseid immigrante.

22. märtsil otsustas kohus konfiskeerida Ismailovi omanduses olevast Praga-AST-st 331 miljonit dollarit ja suunas selle BM-Bankile (endine Moskva Pank). 2016. aasta augustis initsieeris seesama pank miljardäri võlgade restruktureerimise protseduuri.