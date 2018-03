Endise jäätisekuninga Peter Ingmani ja Jaan Pillesaare firma ehitab Pärnusse mere äärde 300 korteriga elamurajooni

Suurettevõtjate Jaan Pillesaare ning Peter Ingmani osalusega ettevõte Valgre Residence alustas Pärnu rannarajoonis kuni 300 korteriga Valgre elamuehitusprojektiga, mis on esimene uue tervikliku elurajooni ehitus Pärnus pärast pikka vaheaega.

Valgre elamurajoon rajatakse Pärnu rannarajooni, Strand Hotellist Mai elamurajooni poole jäävale seni hoonestamata 21 000 m² suurusele alale mere äärde. Elamurajooni on planeeritud viis 7-9 kordset kortermaja kogupinnaga 21 000 m², kus hakkavad paiknema kuni 300 korterit.

Valgre elamurajooni investeeringumaht on kokku 24 miljonit eurot.

Investorid on praeguseks projekti rahastanud ligi 4 miljoni euroga, millest 600 000 eurot on paigutatud kahe uue tänava – Viire ja Tiiru väljaehitamisse ja vajalike trasside rajamisse.

Projekti eestvedaja Ivo Kasaku sõnul saab Valgre elurajooni valmimisega korda üks kaua kasutuseta seisnud mereäärne ala Pärnus.

Elamurajooni esimese seitsmekordse kortermaja projekti autoriteks on Hanno Grossschmidt ja Tomomi Hayashi HG Arhitektuuribüroost.

Elurajooni arendab Valgre Residence OÜ – ettevõte, mis 2017. aastal loodi just Valgre korterelamute projekti jaoks. Ettevõte omandas kinnistud 2017 aastal ja on täna alustanud esimese 7 kordse maja ehitust Tiiru tänaval. Valgre elurajooni rajamise investorid ja osanikud on Jaan Pillesaare investeerimisettevõte JPF Valdus, Peeter Ingmani investeerimisfirma Ingman Baltic Sea Finance ning Ivo Kasaku ettevõte Texover.

Jaan Pillesaare teised tuntumad investeeringud on osalused tarkvarafirmas Helmes, MarkIT-s, EfTEN Capitalis, EfTEN-i fondides ning Kakumäe Jahisadamas.

Peter Ingman on pärast oma Soomes ja Baltikumis tuntud jäätisetööstuse müüki maailma suurimale jäätisetootjale Unilever, investeerinud ja ostnud osalusi mitmetes erinevates Põhjamaade ning Baltikumi kinnisvara-, tehnoloogia-, IT-, meedia-, spordi- ja vabaajatarvete ning metsa ja põllumajandussektori ettevõtetes. Eestis on Ingmani tuntumad investeeringud olnud Poordi Residents, Trigon Daily Farmingule kuuluvad suured piimatootmisfarmid ning hakkpuidutööstus PK Oliver.

“Tegemist on nii majanduslikult mõistliku kui ka lihtsalt huvitava ja ilusa projektiga. Pärnu tähtsus tulevikus kasvab. Ja kuna ma igapäevaselt tegelen globaalse tarkvaraäriga, siis on kena, kui mõni projekt on tehtud ka algusest lõpuni siin Eestis, Eesti inimeste jaoks. Üks selline on Kakumäe sadam, teine nüüd Pärnu rannajoonel.” kommenteeris oma panustamist Valgre projekti üks omanikke Jaan Pillesaar. Peter Ingmani sõnul tuli Valgre projekti investeerimise otsus pärast põhjalikku kaalumist. “Oleme mitmetest Tallinna turule suunatud kinnisvaraprojektidest ära öelnud, kuid Valgre rajooni puhul klappis kõik alates asukohast, kontseptsioonist ja meeskonnast kuni elurajooni mastaabi ning arhitektuurilise lahenduseni ja sestap otsustasin Eesti ja Pärnu fännina kaasa lüüa,” selgitas ta.