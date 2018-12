Endise vürtsitüdruku Victoria Beckhami ettevõte langeb järjest suuremasse kahjumisse

Kuigi Victria Beckham Ltd müügitulu kasvas viimase aastaga 17% ehk 42,5 miljoni naelani, oli selle kahjum 10,2 miljonit naela, olles aasta varasemaga suurenenud kahe miljoni võrra, vahendab BBC. 2016. aastal deklareeris ettevõte 8,2 miljoni naela suuruse kahjumi. Ettevõte on olnud kahjumis alates 2013. aastast.

Mullu investeeris NEO Investment Partners ettevõttesse 30 miljonit naela, et Beckham saaks oma kaubamärki viia rohkematele turgudele. Ettevõtte sõnul on nende pikaajaliseks strateegiaks on uue osanikuga asuda kulusid kärpida.

Beckhami moefirma toodab kõrgklassile mõeldud riideid, näiteks kleidid maksavad 2000 naela ja kasukad 3000 naela. Ka teeb ettevõte koostöd Estee Lauderi, Chole ja Calvin Kleiniga. Soodsamat kollektsiooni teeb Beckham koos USA jaeketi Targetiga, kus saab Victoria Beckhami kaubamärgiga kleidi kätte alla 30 naela eest. Ühtlasi teeb moebränd pikaajaliselt koostööd Reebokiga.

Victoria Beckhami kaubamärk asutati 2008. aastal. Lisaks NEO-le kuulub ettevõtte omanike ringi Beckham Brand Holding, mis on võrdne osalus Victoria Beckhamil, David Beckhamil ja ettevõttel XIX Entertainment.

Beckhami ettevõttel on kontorid Londonis, New Yorgis ja Hongkong, tema tooteid müüakse 400 poes, mis asuvad kokku 50 riigis.