Endised Estonian Airi töötajad andsid Nordica koondamishüvitiste kättesaamiseks kohtusse

Rohkem kui 30 endist Estonian Airi töötajat läksid uue riikliku lennufirma Nordica vastu kohtusse, et nõuda poolteist aastat tagasi pankrotistunud lennufirmast saamata jäänud koondamistasusid. Harju maakohus kinnitas hagi menetlusse võtmist.

Kui riik leidis koheselt pärast 2015. aasta novembris väljakuulutatud Estonian Airi pankrotti 5,5 miljonit eurot, et hüvitada reisijatele lennupiletite raha, siis rahvusliku lennufirma töötajad jäid suuresti enda koondamishüvitistest ilma, hoolimata sellest, et neil lepingute järgi selleks õigus oli.

Nüüd, poolteist aastat hiljem, andsid endised Estonian Airi töötajad kohtusse hagi, et koondamishüvitised sisse nõuda. Selleks mindi kohtus mitte riigi või pankrotistunud ettevõtte vastu, vaid just uue lennufirma Nordica ehk Nordic Aviation Group AS-i vastu. Endiste töötajate üheks argumendiks ongi see, et Nordica puhul on sisuliselt tegu pankrotistunud Estonian Airi üleminekuga nö uude kehasse.

Ärilehele andmetel on endisi töötajaid - kes ei tööta tänaseks ka Nordicas - suurusjärgus 30 eraisikut, kes ettenähtud, ent saamata jäänud tasusid nõudma lähevad.

Nordica juht Jaan Tamm kinnitas, et "mõned Estonian Airi endised töötajad" on tõesti esitanud kohtuhagi koondamishüvitiste saamiseks. "Oleme selle kätte saanud."

"Meile jääb arusaamatuks, miks peaksime meie maksma koondamishüvitisi töötajatele, keda me ei ole koondanud. Oleme andnud materjalid oma õigusnõustajate kätte advokaadibüroost Cobalt. Tegemist on õiguslike küsimustega, mistõttu me detailset informatsiooni hagi kohta ei saa avaldada. Advokaadid hindavad esmalt, kas ja miks peaks sellist hagi üldse menetlema," kommenteeris Tamm.

Loe veel

"Saame aru, et osadel Estonian Airi töötajatel on kuidagi tekkinud ootus, et riik maksab neile koondamishüvitisi. Eeldatavalt on see õiguslik ja poliitiline küsimus riigile. Lennuettevõttena keskendume meie oma igapäevatööle, reisijate parimale teenindamisele ja lendude opereerimisele."