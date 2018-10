Endised konkurendid Thermory ja Ha Serv ühinesid maailma suurimaks termopuidu ja saunamaterjalide väärindajaks

Mitmekülgset tootmisvõimsust omav ühinenud ettevõte on suurepäraselt positsioneerunud, et globaalsetest trendidest kasu lõigata, teatas ettevõte.

Järjest suurenenud surve alla on arhitektide ja ehitajate silmis sattunud plastik, kemikaalidega töödeldud puitmaterjali ja muude mitte-keskkonnasõbralike toodete kasutamine. Thermory on suurim kemikaalivaba termopuidu tootja maailmas ning on oma tootevalikuga sihtimas kiiresti kasvavat termopuidu turgu. Üldine terrassi ja seinavoodri turg globaalselt on 4-5 miljardit. Sellest võtab termopuit kasvava turuosa. Ühendatud ettevõtte käive läheneb aasta lõpuks 70 miljonile eurole ning ühiselt on võetud sihid jõudmaks palju kaugemale.

Thermory asutaja Meelis Kajandu ja ühinenud ettevõtte suurim aktsionär, Baltimaade investeerimisfondi Livonia Partners esindaja Kaido Veske on näinud ettevõtete ühendamises loogikat juba aastaid. „Minevikus tihedalt konkureerinud kaks võrdselt edukat puiduettevõtet töötavad täna ühise eesmärgiga. Tunnistame, et olles 20 aastat turul konkureerinud, oli ühise nime valimine küllaltki suur katsumus ja pidime kasutama selleks välist nõu.”

Thermory ja HaServ müügimeeskondade tulemuslik töö on viinud termopuidu ja saunatooted rahvusvahelistele turgudele. „Üle 20 aasta oleme omavahel tihedalt konkureerinud ning klientide ja tarnijate pärast teineteisele vastandunud. Koos on võimalik aga palju suuremalt mõelda ja mitmesuguseid ärisuundasid edasi arendada,” lisas Meelis Kajandu.