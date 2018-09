Endiste ministeeriumite hoonete müük jääb ära: sinna kolivad ametnikud

"Justiitsministeeriumi hoone, mis asub Tõnismägi 5a, jääb edasi riigi kasutusse ning hoone tulevasteks kasutajateks on haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala asutused," ütles ERR-ile RKAS-e kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper.

Ta lisas, et justiitsministeeriumi kasutada olnud maja aadressil Tõnismägi 8 on konserveeritud. "Ehk hoone on valves, hoiame linnatänava korras ning tagame hoone miinimum köetuse, välistatud ei ole hoone suunamine müüki."

Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi maja Harju tänaval on RKAS-i omandis ja hoone läheb Sepperi sõnul asenduspinnana riigi kasutusse. Ta lausus, et hoonet müüki sellel aastal ei suunata, täpsem aeg sõltub asenduspinna kasutamise perioodist ning plaanid on veel täpsustamisel.

Rahandusministeeriumi kasutuses olnud kolm hoonet Endla ja Lõkke 3a tänaval kuuluvad jätkuvalt RKAS-ile. Sepper ütles, et Lõkke 5 on osaliselt üüritud; Lõkke 3a konserveeritud; Endla 13 osaliselt välja üüritud. "Hoonete tänane peamine eesmärk on riigi kinnisvara vajadusi lahendada," lisas Sepper.

Kuna majandusministeerium kolib uude nn "superministeeriumisse," on vajadus vana maja järgi kadunud. Harju tn 11 asuva hoone väärtus on hinnatud 3,9 miljoni euro peale ning see läheb nüüd RKASi valdusesse, kirjutas mullu augustis majaomaniku vahetusest Ärileht.