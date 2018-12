Endiste partnerite tüli võttis uue pöörde: Capital Mill taotleb Vene kinnisvaraärimehe pankrotti

Ärileht on varasemalt kirjutanud, kuidas Bobrov tegi aastaid Capital Milliga koostööd. Põhimõte oli, et Capital Mill pakkus rahakale Bobrovile täisteenust alates turuanalüüsist, kruntide omandamise organiseerimisest kuni projekteerimise, ehitamise ja haldamiseni välja. Nende koostöös kerkisid teiste seas nii Navigator, Mehhatroonikum kui ka Jõe keskus ehk Bobrovi peamised varad. Koos tegutseti peaegu kümme aastat, kuid siis jõudsid partnerid kohtusse. Vaidlus käis Jõe keskuse, Mehhatroonikumi ja Tabasalu Rimi üle, kus Bobrov ütles, et ta on nõus maksma vähem, Capital Mill nõudis lepingus äratoodud summat.

Nüüdseks on selge, et vaidlus on edasi jõudnud järgmisse etappi ehk pankroti nõudmiseni.