Endiste skaiplaste idufirma müüdi globaalsele "kolimisfirmale"

Telepordi praegused omanikud liituvad ostjafirma Move Guides'i juhtkonnaga, Tallinna kontor kümnekonna töötajaga jääb alles.

Sten Tamkivi ja Silver Keskküla loodud idufirma Teleport avalikustas, et 2014. aasta aprillis asutatud firma müüakse kiiresti kasvavale Suurbritannia tehnoloogiaettevõttele Move Guides. Samuti idufirma staatuses ettevõte ostab Telepordi täies mahus, kuid niimoodi, et selle senistest omanikest ja investoritest saavad Move Guidesi väikeosanikud ning Tamkivi ja Keskküla hakkavad tööle Move Guidesi juhtkonna liikmetena. Tamkivi rõhutabki, et tegemist ei ole n-ö traditsioonilise exit'iga, kus „firma müüakse maha ja asutaja kõnnib päikseloojangusse".

Samuti jääb alles Telepordi Tallinna kontor, mis keskendub edaspidi tootearendusele. Vahetub ainult siinse kümmekonna töötaja tööandja nimi. Rohkemaid tehingu üksikasju ega selle hinda osapooled ei avalikustanud.

Teleport. Foto: Karin Kaljuläte

Teleport loodi 2014. aasta kevadel ning sama aasta septembris teatas idufirma 2,5 miljoni dollari suurusest rahasüstist. Rahastust vedas riskikapitalifirma Andreessen Horowitz, millega Tamkivi oli 2013. aastal liitunud. Investorite ringi kuulusid ka ettevõtjad Rain Rannu, Indrek Kasela ja Jaan Tallinn, kes siinses start-up-maailmas tutvustamist ei vaja.

Kui eestlaste loodud Telepordi kandev idee on teha inimestele ühest riigist teise töötama-õppima kolimine või ka niisama maailma avastamine võimalikult lihtsaks, siis Telepordist mõni aasta varem asutatud, korraliku rahavooga ja aastatega üle 26 miljoni dollari investorite raha kaasanud Move Guides aitab aga kolida ettevõtetel.

Suurbritannias Londoni ärikoolis kohtunud asutajatest Brynne Kennedyst ja Steve Blackist alguse saanud idufirma pakub teenust eri suuruses ettevõtetele kuni suurkorporatsioonideni, kes kolivad aastas uute ja varasemate kontorite vahet tuhandeid inimesi.

Move Guidesi klientide hulka kuuluvad näiteks tuntud Prantsusmaa pank Société Générale ja ülemaailmne konsultatsioonifirma Oliver Wyman, mille töötajate uude kohta kolimine tehakse võimalikult lihtsaks. Move Guidesi kontorid asuvad Londonis, San Franciscos, Hongkongis ja... peagi ka Tallinnas.

