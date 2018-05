Endover ehitab Balti Manufaktuuri ümber elamurajooniks

Robert Laud Foto: Priit Simson

Endover emiteeris teist korda võlakirju, et finantseerida uut elu- ja äripindade arendusprojekti Fabrik, mis on osa endisest Balti Manufaktuuri kompleksist. Elu- ja äripindadega arenduse eesmärk on kujundada Põhja-Tallinnas Sitsi asumis paiknevast endisest tootmishoonest silmapaistev linnak.