Endover Volta Loftide põlengust: meil on selge plaan olukorra lahendamiseks

Endoveri juhatuse liige Oliver Makko kinnitab, et ükski investor ei pea oma investeeringu pärast muretsema. Eile põlenud hoone tegelikud kahjustused on väidetavalt väiksemad kui esialgu tundus ning arendajal on plaan olukorra lahendamiseks.

Tulekahjus kannatada saanud Volta Loftide ehitusobjekt oli kindlustatud. Kõigi huvigruppidega, sh investoritega oleme olnud tihedas kontaktis ning keegi oma investeeringu pärast muretsema ei pea, kinnitas Makko.

„Meil on rahastamiste lahendamisel väga pikaajaline ning tugev praktika ja koostöö erinevate finantseerijatega. Antud olukorras toetume nii omavahenditele kui ka heale koostööle erinevate finantseerijatega. Täiendavat ühisrahastuse kaasamist antud objekti raames plaanis ei ole. Endover on tugev ja usaldusväärne partner.”

Endoveri kontserni tegevust, plaane ja Volta Loftide valmimist vahejuhtum Makko sõnul eriti ei mõjuta. „Olukord on kontrolli all. Arendaja ja peatöövõtja on keskendunud toimunu analüüsile ning hoone kvaliteetse taastamise ja valmimise tagamisele. Arendajal on konkreetne tegevusplaan olukorra lahendamiseks. Kinnitame, et me ei tee vähimaidki kompromisse ehituskvaliteedi arvelt hoone taastamisel.”

Põlengu täpsed asjaolud ja kahjud on Makko sõnul selgitamisel. „Praegusel hetkel me veel ei tea, mis tulekahju põhjustas ja kui suured on kahjud.”