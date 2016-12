Uue aasta veebruarist lahkub Ene Raja G4S Eesti juhatuse liikme ja klienditeenindusdivisjoni direktori ametikohalt, teatas ettevõte.

Ene Raja liitus G4S-iga 2012. aasta märtsist, olles vastutav G4S Eesti kliendisuhete juhtimise ja kujundamise eest. 2013. aasta juunist nimetati ta ettevõtte juhatuse liikmeks.

Ene Raja eestvedamisel teadvustati G4S Eesti strateegiline konkurentsieelis – klienditeenindus. Selle maksimeerimiseks loodi klienditeenindusdivisjon. Tema juhtimisel juurutatud soovitusindeksi tulemused on aastast aastasse jõudsalt paranenud. Viimase kliendirahulolu uuringu põhjal kuulub G4S Eesti oma tulemustega Euroopa äriteenuste valdkonna top 10 protsendi hulka. Suur osa Ene Raja tööst on olnud ka meie klientidele kaasaegse e-teeninduse loomine.

„Olen loomult asjade käivitaja ja leian, et olen klienditeeninduse arendamisega jõudnud G4Sis etappi, kus juhtimine tuleks anda uuele inimestele, kes saavutatut hoiaks ja edasi viiks,“ ütles Ene Raja. „Ma tänan oma meeskonda ja kolleege, kellega koos oleme G4Si klientide rahulolu märkimisväärselt parandanud “.

„Mul on hea meel, et Ene on andnud nõusoleku jätkata G4S Eesti nõukogu liikmena. Tema strateegilist kompetentsi, oskust teistmoodi mõelda ja tajuda kliendivaadet läheb meil ka tulevikus väga tarvis,“ ütles G4S Eesti juhatuse esimees Priit Sarapuu.

„Aitäh sulle Ene kõige eest! Soovin sulle uusi põnevaid väljakutseid, kordaminekuid, aga ka altminekuid, et oleks, millest õppida,“ lisas Sarapuu.