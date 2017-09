Enefit Taastuvenergia tuuleparkide toodang kasvas kaheksa kuuga veerandi võrra

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Taastuvenergia neli tuuleparki on kaheksa kuuga tootnud 133 gigavatt-tundi elektrit ehk 25 protsenti rohkem kui möödunud aastal sama ajaga.

Enefit Taastuvenergia juht Aavo Kärmas ütles, et kasvanud toodangu taga on käesoleva aasta paremad tuuleolud ning ka elektrituulikute head töökindlusnäitajad. "Näitlikustamaks kaheksa kuuga toodetud elektri kogust 133 gigavatt-tundi, siis see on piisav hulk rohkem kui 50 000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele aastaks ajaks," selgitas Kärmas.

Eestis toodeti käesoleva aasta esimese kaheksa kuuga kokku 408 gigavatt-tundi tuuleelektrit, mida on 23 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Enefit Taastuvenergia poolt toodetud tuuleelektri hulk oli 33 protsenti kogu Eesti tuuleelektri toodangust.

Enefit Taastuvenergiale kuulub neli tuuleparki: Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepark. Elektritoodang kasvas möödunud aasta esimese kaheksa kuuga võrreldes neis kõigis.

Enefit Taastuvenergia on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte, mis toodab energiat tuulest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest.

Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru elektrijaam, Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid ning Paide ja Valka koostootmisjaamad. Lisaks haldab Enefit Taastuvenergia Keila-Joa ja Linnamäe hüdroelektrijaama.