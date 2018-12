Enne börsi taastumist on USA aktsiates oodata edasisi kaotusi

USA aktsiaturu laial indeksil S&P 500 juhtus reedel surmarist. Väikeettevõtete aktsiate Russell 2000 indeksil juhtus surmarist juba varem.

Surmarist nimetakse märki, mis tekib siis viimane hind kukub läbi perioodi keskmistest hindadest. Tavaliselt kasutatakse selleks 50- ja 200-päeva keskmisi libisevaid börsihindu.

Viimati oli S&P 500 indeksil enne reedet surmarist 2016. aasta jaanuaris. 20. septembri tipust on aktsiaindeks kukkunud 10,2 protsenti.

Ajalooliselt on surmaristid ennustanud lühiajaliselt edasist hinnalanguse jätku. Näiteks Russell 2000 graafikul esines surmarist 14. novembril, kui indeks oli kukkunud kõigi aegade kõrgeimalt tasemelt 13,7 protsenti. Kolme nädalal jooksul pärast seda sündmust on indeks langenud veel 3,6 protsenti.

Enne reedet on surmarist S&P 500 indeksil esinenud alates 1928. aastast alates ainult 12 korral, ütles Bespoke Investment Groupi kaasasutaja Paul Hickey. Sellest kümnel korral oli indeks kuu aega hiljem madalamal tasemel. Keskmiselt langes S&P 500 indeks sellistel juhtudel kuu aja jooksul 1,9 protsenti. Ühe kuu mediaanlanguseks kujunes 3,1 protsenti. Seevastu kuus kuud pärast surmaristi tõusis indeks keskmiselt 7,5 protsenti ja mediaaniarvestuses 9,8 protsenti.

Nagu kõigil tehnilistel indikaatoritel on ka surnurist piiratud võimalustega. Kõik suured kukkumised pole saanud enne toimumist hoiatust surmaristi näol. Näiteks 2007-2009 aasta karm karuturg kus aktsiaturgu kukkus 17 kuu jooksul enam kui poole, toimus ilma surmaristi hoiatuseta.

Mõned tehnilise analüüsi harrastajad nagu näiteks ICAP Technical Analysis'e guru Brian LaRose ütles, et surmaristist on vähe kasu ettevaatava indikaatorina, kuna suur tarkus selgub siis kui oluline osa langusest on juba toimunud.