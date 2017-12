Ensto Grupi president: Tallinna-Helsingi tunnel tuleb varem või hiljem

Ensto Grupi presidendi Ari Virtaneni sõnul on Soome Euroopa mõistes saar, Eesti mitte ja sellest tulenevalt on Tallinna-Helsingi tunnel vajalik projekt, kirjutab Äripäeva teemaveeb tööstusuudised.ee.

„Mulle on alati meeldinud sellised nn kastist väljas ideed. Ma ei ole teinud arvutusi ja ma ei oska hinnata seda kui äriprojekti, kuid mulle meeldib mõte, et Helsingi ja Tallinn oleksid seotud nagu kaksiklinn."

"See on loogiline ja ilmselt tehakse see tunnel varem või hiljem ära. Millal see juhtub, ma ei tea, kuid tean inimest, kes on seotud ühe ettevõttega, mis kogub selle tunneli jaoks raha,“ sõnas ta.

