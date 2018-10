Eplik loomeliitude pöördumise valguses: Eesti muusika pole enam konkurentsivõimeline

"Mu kõige suurem hirm on see, et ühel päeval mind, loodetavasti halli peaga, veetakse mööda Eesti muusikakoole ja näidatakse kui haruldust - inimest, kes on muusikaga leiba teeninud kunagi," rääkis Eplik. Tema sõnul on tänavune aasta olnud muusikamaailmas justkui probleemide müriaad ning kõigi nende murede taustal pole kohalik muusika enam konkurentsivõimeline.

Värskeim neist muredest tõusis esile sel nädalal - tühja kasseti tasu, mis on nii-öelda kopeerimistasu, mis on juba arvestatud tühja VHS kasseti, makilindi ja CD plaadi hinna sisse, kuid küsimus on, kes meist tänapäeval neid seadmeid kasutab või üldse midagi kopeerib.

Möödunud nädalal pöördus üheksa loomeliitu kohtusse, et nõuda riigilt 38 miljonit nende hinnangul saamata jäänud kopeerimistasusid seadmetelt, mille eest aegunud seadus tasu ei nõua.

