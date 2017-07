Era- ja riskikapitalil oli rekordaasta: investeeringud kasvasid 385%

Eelmine aasta oli Eestis era- ja riskikapitali valdkonna investeeringute poolest rekordiline. Aastaga suurenes Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) liikmete investeeringute kogumaht 74 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 385%.

Kokku tehti 2016. aastal 16 uut investeeringut (neist 8 Eestis) ning 19 investeeringut olemasolevatesse ettevõtetesse (neist 13 Eestis). 74 miljoni euro suurusest investeeringute kogumahust 49 miljonit investeeriti Eesti ettevõtetesse.

Kui eelnevad aastad möödusid fondide poolt kapitali kaasamise tähe all, siis 2016. aastal hakkas see kapital reaalselt ka ettevõtetesse jõudma. Investeeritud kogumahust (74 miljonit eurot) 66 miljonit tuli nelja Balti Innovatsioonifondist (BIF) rahastuse saanud fondi poolt (BaltCap Private Equity Fund II, BPM Mezzanine Fund, Livonia Partners Fund I ja Karma Ventures Fund I). BIFi poolt rahastatud fondid on alates aastast 2013 kokku kaasanud 314 miljonit eurot, sellest 132 miljonit eurot tuleb kohalikelt pensionifondidelt. 2016. aastal väljusid EstVCA liikmed 10st ettevõttest (kasv aastaga +250%).

EstVCA tegevjuhi Kristiina Vassilkova sõnul on fonditurg saanud oluliselt professionaalsemaks ning ettevõtjatel on senisest palju avaramad võimalused raha kaasamiseks. „Eesti riik tegi 2013. aastal otsuse Balti Innovatsioonifondi loomiseks ja 26 miljoni euro suuruse investeeringu tegemiseks, mille toel on turule tekkinud uus põlvkond väga professionaalsed fondihaldurid, kellele on omakorda investorite poolt usaldatud juba enam kui 300 miljonit eurot investeeringute tegemiseks ja juhtimiseks," rääkis Vassilkova. "Professionaalsete fondihaldurite poolt pakutavad kapitalituru instrumendid ning kompetents annavad Baltikumi ettevõtetele võimaluse jõudsalt areneda, uutele turgudele siseneda, uusi tooteid-teenuseid luua ning konkurentsieelist kasvatada. Hästitoimiv era- ja riskikapitaliturg tugevdab nii Eesti kui ka kogu regiooni majandus- ja ettevõtluskeskkonda ja kuvandit välisinvestorite silmis,“ sõnas ta.

BaltCapi Growth Fund’i partneri Heidi Kakko sõnul saavad läbi era- ja riskikapitali fondide ka pensionifondid meie kasvavatesse ettevõtetesse investeerida, nende arengule kaasa aidata ning seeläbi meie majandusse raha tagasi tuua. “Pensionifondid on pannud täna õla alla kõikidele BIF-ist rahastuse saanud fondidele. See fakt ilmestab nii fondistrateegiate potentsiaali kui ka usaldust siinsete fondihaldurite vastu,” sõnas Kakko.