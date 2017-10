Erakätest võib kaduda viimane uskumatult leitud Da Vinci maal

Renessansiajastu kunstniku Leonardo da Vinci viimane erakätes olev maal enam kui 20st võib tekitada olukorra, kus erakätes pole enam ainsatki selle kunstniku maali, kuna maal läheb Christie'se oksjonile.

Seda juhul kui maal ostetakse mõne muuseumi poolt.

Seekord novembrikuisele oksjonile tulev maal võib maksta umbes sada miljonit dollarit, kirjutab Reuters.

Maalil on kujutatud meessoost Mona Lisat. Tegemist on suure leiuga, kuna arvati, et see maal on kadunud või hävinenud. Esmalt oli maal kuningas Charles I kogus. Maal müüdi 1763. aastal toimunud oksjonil ja kuni 1900. aastani polnud selle kohta informatsiooni.

1958. aastal müüs üks ameerika kollektsionäär selle Sotheby'se oksjonil 45 naela eest. Taas tuli maal turule 2005. aastal kui seda müüdi ülemaalitud koopiana. Uus omanik lasi maali restaureerida ja kuus aastat hiljem tunnistati väljatulnud teos Vinci enam kui 500-aasta vanuseks ehtsaks teoseks.

Oksjonimaja ei nõustunud avaldama maali müüjat, kelleks on üks Euroopa kollektsionäär. See maal on esimene da Vinci maali avastus alates 1909. aastast.

„Salvator Mundi“ nime kandev teos tuleb müügile 15. novembril. Enne seda saab seda näha näitustel Hongkongis, Londonis ja San Franciscos.