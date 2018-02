Erakonnad ei toeta ettevõtte tulumaksuvabastuse kaotamise ideed

Parlamendierakonnad ei toeta ideed ettevõtte tulumaksuvabastuse kaotamisest, mille pakkus riigihalduse minister Jaak Aab välja katteallikana Keskerakonna soovitud erakorralisele pensionitõusule, kirjutab err.ee.

Riigikogu majanduskomisjoni liige, keskerakondlane Erki Savisaar ütles, et ettevõtte tulumaksuvabastamise ideed ei tuleks vaadata ainult pensionitõusu kontekstis, vaid ka üldisemalt. Tema hinnangul motiveeriks seeettevõtjaid raha rohkem liigutama ja investeerima.

"Peamine põhjus, miks ettevõtte tulumaks võiks olla arutluse all või miks seda rakendada seisneb selles, et ettevõtted jätavad raha seisma oma kasumitesse ja kui raha seisab, siis ta ei anna lisaväärtust majandusele. Ettevõtte tulumaks motiveerib seda raha liigutama," ütles Savisaar ERR-ile.

Savisaar pakkus, et kuna dividendid on niikuinii maksustatud võiks ettevõtte tulumaks olla suhteliselt väike, näiteks kuni 10 protsenti. Kui aga kehtestada ettevõtte tulumaks suurem, siis tuleks maksustada dividende vähem.

IRL-i kuuluv rahandusminister Toomas Tõniste on seisukohal, et stabiilne maksukeskkond soodustab ka maksulaekumist ja seda ei tohiks kergekäeliselt muuta. Ettevõtte tulumaksuvabastuse kaotamist ei pea ta mõistlikuks ka seetõttu, et see võib muuta kogu ettevõtlustegevuse läbipaistmatumaks.

"Kui täna ettevõtete bilansid on ausad, neil pole põhjust peita oma kasumeid, siis kindlasti selle süsteemi muutmine võib tekitada teistsuguse olukorra ja see läbipaistev süsteem tänu millele ka krediidiasutustel on lihtsam ettevõtteid finantseerida muutub jälle keerulisemaks," rääkis Tõniste.

