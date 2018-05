Erakorraline nõupidamine valitsuse juures: Venemaa naftatootjad lubasid bensiini ja diislikütuse hinda mitte tõsta

Eile õhtul toimus Venemaa asepeaministri Dmitri Kozaki ja suuremate naftafirmade erakorraline kohtumine, mille tulemusel ettevõtted lubasid mootoribensiini ning diislikütuse jaehindu mitte tõsta.

Nii kirjutab Vedomosti kohtumisel osalenud allika sõnadele tuginedes.

Kohtumisel osalesid energeetikaminister Aleksandr Novak, monopolidevastase teenistuse ja rahandusministeeriumi ning naftafirmade esindajad.

30. mail tegi monopolide vastane teenistus Rosneftile hoiatuse ja ettekirjutuse siseturul kütuse müügiga seoses. Rosstati andmetel on bensiini jaehind selle aasta viie kuuga kerkinud 5,9%, mille põhjuseks on naftafirmade poolne siseturule müügi vähendamine. Peamiselt piiras müüki Rosneft, kellele amet tegi ka ettekirjutuse ning puudused peaks olema kõrvaldatud 8.juuniks.

Bensiini ning diislikütuse aktsiisimäärasid langetatakse 1. juulist vastavalt 3700 ja 2700 rubla võrra tonnilt. Aktsiiside langetamise otsus võeti vastu 22.mail ning selle põhjuseks on kiire kütusehindade tõus.

Monopolidevastase teenistuse andmetel on maksude osakaal liitri kütuse hinnas umbes 65%. Venemaa statistikaameti Rosstati asejuhi Anatoli Golumolozini sõnul on naftafirmade suur maksukoormus on samuti üks kütuse hinnatõusu põhjus. Tema sõnul stabiliseerib aktsiiside langetamine turul olukorda