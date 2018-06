Erametsaliit: Eestis kaitstakse loodust metsaomanike arvelt

Peamiselt EL vahenditest makstava hüvitise määr piiranguvööndi metsades on 60 €/ha, kuid tegelikkuses maksti 2017. aasta eest välja vähem kui 54 €/ha ja 2018. aastal jääb see summa esialgsetel andmetel veelgi väiksemaks. Kokku jäi 2017 aastal Natura hüvitiste rahast puudu üle 304 000 euro ja seetõttu vähendati rohkem kui 4000 taotlejale väljamakstavat summat. 2018. aastal on puudu juba 486 000 eurot. Lisaks arvestab riik füüsilisest isikust taotlejate hüvitiselt ka tulumaksu ehk metsaomanikuni jõudev summa on veelgi väiksem. Euroopa Liit on eraldanud raha hüvitiste maksmiseks, kuid riik otsustas mõni aasta tagasi hakata selle arvelt ka riigieelarvet täitma.

Lisaks kohtleb riik senimaani ebavõrdselt neid metsaomanikke, kelle mets on piiranguvööndis, kuid ei asu Natura alal. Nendele ei maksta midagi, kuigi piiranguid peavad nad taluma samamoodi. Sellist metsa on meil umbes 13 600 ha, mis tähendaks aastas ligikaudu 800 000 eurot hüvitisi, kui võtta aluseks olemasolev piiranguvööndi rahastusmäär. Samal ajal tuleb teateid üha uute kaitsealade rajamisest seniste majandusmetsade asemele. Näiteks sai aprilli alguses lugeda uudist, et Saaremaal tahetakse võtta kaitse alla 88 ha teoreetiliselt kassikakule sobivat metsa. Samas pole sealkandis juba 15 aastat registreeritud ühtegi kassikaku edukat pesitsust.

„Riik ei suuda täita juba võetud kohustusi, kuid samal ajal planeerib üha uusi kaitsealasid. Keskkonnakaitse on oluline ning vajalik, kuid riik ei tohiks võtta katteta kohustusi ja kaitsta loodust metsaomaniku arvelt," lisas Mikk Link.

Erametsaliit on seisukohal, et kõikide looduskaitsepiirangute seadmisel tuleb selgeks teha nendega kaasnevad kohustused. Kui riik ei suuda oma kohustusi täita, siis piiranguid seada ei tohi või tuleb kuskil selle võrra piiranguid vähendada.