Erametsaliit: metsa müügitehingute maksureform on hädavajalik

Eesti erametsaliidu uuring kinnitab ettepanekut muuta metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi maksustamist, mis täna ei taga metsanduse järjepidevust, vaid soodustab pigem metsamaa müümist ja tulude varjamist.

Liiga suur maksukoormus tulult, mida näiteks väikemetsaomanikud saavad metsa pikast kasvutsüklist lähtuvalt vaid korra elu jooksul, on liidu sõnul kahjulik kogu riigile. "Me ei tohi unustada, et laiapõhjalise metsaomandi olemasolu Eestis on märksa avarama tähendusega kui omand ise või omanike majanduslik tulu. Sellest oleneb otseselt meie rahvuslik julgeolek, maaelu säilimine, maakultuuri edasikandumine põlvest põlve. Seetõttu peaks riik olema ka huvitatud, et säilitada mitmekesist metsaomanikkonda," teatas liit.

Erametsaliidu seisukoht on, et senine metsatehingute kogutulu maksustamine tulumaksuga tuleb asendada protsentuaalse arvestusliku mahaarvamise süsteemiga. "Toetudes vastavale uuringule, pooldame lahendust, kus füüsilisest isikust metsaomaniku kogutulu oleks metsamaterjali müügil 60% ja raieõiguse müügil 25% ulatuses maksuvaba. Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Mikk Lingi sõnul on muudatuste eesmärk muuta maksustamine õiglasemaks, mis aitaks kaasa laiapõhjalise metsaomandi säilimisele."

Selline maksetingimuste muutmine suurendaks liidu hinnangul metsaomanike huvi oma mets endale jätta ja sellega tegelda, seda majandada. Väheneks veelgi varimajanduse osakaal ja suureneks riigi maksutulu. Uuringu ühe prognoosi kohaselt võiks tuua selline protsentuaalne mahaarvamine kogumõjus ehk koos lisandväärtuse kasvuga riigieelarvesse igal aastal maksudena juurde vähemalt 15,5 miljonit eurot.

"Pikemas perspektiivis tooks maksustamise muutmine seoses metsaomanike huvitatuse kasvuga kaasa ka metsaressursi ühtlasema ja säästlikuma kasutamise. Sellega on kindlamini tagatud metsa majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja ökoloogiliste väärtuste säilimine," teatas liit.