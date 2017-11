Erasõiduks tööauto kasutaja saab "naabrivalve" korras maksuametile üles anda

Uuest aastast alates saab igaüks liiklusregistri avalikust andmebaasist kontrollida, millised autod on ette nähtud ainult töösõitudeks, ning maksuametile vihje anda, kui naaber vabal ajal tööautoga ringi liigub, kirjutab ERR. Maksuameti kinnitusel ei reageeri nad aga igale vihjele ning tegu pole üleskutsega pealekaebamisele.

Kui rahandusministeerium aasta alguses palju kriitikat tekitanud värviliste numbrimärkide plaanist loobus, otsustati selle asemel hakata avalikku liiklusregistrisse tegema hoopis märkeid ainult töösõitudeks kasutatavate autode kohta.

Maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi rääkis hiljutisel PwC konverentsil, et kuna liiklusregistri info on avalik, on tegu niinimetatud naabrivalve efektiga, sest inimesed saavad ise jälgida, kas autosid kasutatakse ainult töösõitudeks, ja sellest ka maksuametit teavitada.

Maksuameti avalike suhete juht Rainer Laurits ütles ERRile, et kindlasti ei olnud Liivamäe jutt üleskutse, vaid selgitus, et selline informatiivne kanne on avalik.

Uuest aastast jõustuva tööandja sõiduautode erisoodustuse maksustamise korra alusel asendub senine fikseeritud erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsusel põhineva määraga. Tulevikus maksab erisoodustus 1,96 eurot kilovati kohta kuus uuematel autodel ja üle viie aasta vanuste sõiduautode puhul 1,47 eurot kilovati kohta.

Loe veel

Maksuameti maksuauditi osakonna juhtiv maksuaudiitor Kaia Kollo selgitas, et erisoodustuselt tuleb makse maksta vaid juhul, kui tööandja lubab töötajal teha autoga ka isiklikke sõite.

"Uuest aastast ei ole enam oluline ettevõtte sõiduauto kasutamine erasõitudeks, vaid sellise kasutamise võimaldamine," lausus Kollo.

Loe pikemalt ERR-ist.