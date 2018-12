ERIAL – kinnisvarasse investeerimine on turvaline ja kasulik!

Hoiu-laenuühistu ERIAL investeerimisstrateegia üks suundi on investeerimine elamutesse ja ärikinnisvarasse, kuna see on turvaline investeering, mis tagab vahendite säilimise kõrge taseme ja suure kasumlikkuse.

Kinnisvarainvesteeringute suuna arendamiseks asutas Hoiu-laenuühistu ERIAL tütarettevõtte ERIAL KINNISVARA OÜ, mis hakkab osutama professionaalset abi kinnisvaraobjektide ostu-müügitehingute ettevalmistamisel ja teostamisel, ehitamisel, projekteerimisel, arendusprojektide juhtimisel ning erineva tähtsuse ja keerukusega kinnisvaraobjektide haldamisel.

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osalejatelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele osalejatele laenude andmiseks. Kooperatiivi teenuseid on õigus kasutada üksnes selle liikmetel.

Hoiu-laenuühistu ERIAL välja antud laenude tagastamise tagamiseks kasutatavad põhimõtted

kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus);

tähtajaline hoius tagatisena;

kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale;

sõiduki registerpant;

era- või juriidilise isiku käendus;

muud aktsepteeritavad tagatised.

ERIALi investeerimisstrateegia

Hoiu-laenuühistu ERIAL pakub Eesti suurimat hoiuseintressi, mis on 12% aastas. Sageli küsitakse meilt, kuidas on võimalik nii suurt intressi pakkuda. See on võimalik meie investeerimisstrateegia tõttu, mis toetub analüüsile ja riskide hindamisele. Just nii saab ERIAL pakkuda oma klientidele intressi 12% aastas.

ERIALi investeerimise põhisuunad

Millesse investeerib Hoiu-laenuühistu ERIAL

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid paigutades raha aktivatesse, mis tagavad vahendite säilimise ja suure tootluse.

Investeeringud elamutesse ja ärikinnisvarasse

Ost

Müük

Ehitus

Krediidiandmine

Väikelaen

Laenud auto tagatisel

Laenud kinnisvara tagatisel

Transpordivahendite liising

Eluasemelaen

Faktooring

ERIAL



Usaldusväärsed kõrge intressiga hoiused

Pikaajaline hoius – 12% aastas

Selle hoiuse korral on keelatud rahasumma täiendamine ja osaline väljavõtmine. Reeglina on sellel hoiusel kõige kõrgemad intressid.

Täieliku intressimäära saamiseks peab raha jääma deposiidile kogu lepingu kehtivuse ajaks.

Kogumishoius – 11% aastas

Hoiuse tingimused võimaldavad hoiust täiendada kogu lepingu kehtivuse aja kestel. See sobib neile, kes soovivad koguda suure rahasumma (näiteks kalli ostu jaoks). Seejuures on summade osaline väljavõtmine keelatud. Täieliku intressimäära saamiseks peab raha jääma deposiidile kogu lepingu kehtivuse ajaks.

Tähtajaline hoius – 10% aastas

Seda liiki hoiust paigutatakse kindlaks perioodiks. Põhisumma täiendamine ja osaline väljavõtmine on keelatud. Kõige sagedamini esineb hoiuseid üheks aastaks ja pikemaks perioodiks.

Täieliku intressimäära saamiseks peab raha jääma deposiidile kogu lepingu kehtivuse ajaks.

Investeerimishoius – 9% aastas

Seda hoiuse liiki nimetatakse ka universaalseks. See võimaldab kliendil hallata oma säästusid, teostades sissetulevaid või väljaminevaid tehinguid. Arveldushoiused võivad olla ka väljamineku-sissetuleku ja tarbimishoiusena.

See eeldab täiendamist mis tahes ajal (üks kord päevas, üks kord nädalas, üks kord kuus) mis tahes summa võrra. Hoiuse intressimäär arvutatakse ümber iga kord sissemaksete või väljamaksete tegemise korral.

Intressi või osalise/põhisumma arvestamist teostatakse iga kuu.

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Jah, see on justnimelt nii – ERIAL on uut tüüpi hoiu-laenuühistu! Eesti riik on maailmas tuntud oma infotehnoloogia lahenduste poolest. Just seepärast iseloomustatakse Eestit e-riigina. ERIAL püüab järgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi. Erinevalt kõigist tuntud hoiu-laenuühistute töö põhimõtetest saab ERIALi teenuseid nüüd kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka kaugteel internetis mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Seega, ERIALi kõiki teenuseid ja finantstooteid võib saada kodust lahkumata veebilehelt www.erial.ee, kasutades ID-kaarti või Mobiil-IDd. Edaspidi on kõik uued teenused ja finantstooted, mida ERIAL planeerib pakkuda, elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu klientidele kohe kättesaadavad. Tuletame meelde, et juurdepääsuks kõigile meie teenustele peab olema hoiu-laenuühistu liige. Selleks on vaja läbida lihtne registreerimisprotseduur veebilehel www.erial.ee või ühes meie filiaalidest.

Kuidas saada kliendiks ja ühingu liikmeks astuda?

Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmeks saamiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu.

Samm 1. Registreerimine. Seda saab teha veebilehel www.erial.ee või meie esindustes, isiklikult kohale tulles. Kaasas peab olema pass või ID-kaart.

Esinduste aadressid:

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt)

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt)

Taotluse käsitlemine toimub online-režiimis. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

Samm 2. Sisseastumismaksu tasumine. Maks tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine. Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Kes võivad saada hoiu-laenuühistu kliendiks ja astuda selle liikmeks?

Füüsilised isikud, kes on täisealised, elavad alaliselt Eestis või omavad Eesti territooriumil kinnisvara.

Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Milliseid eeliseid annab hoiu-laenuühistu liikmeks olemine?



hoiuse avamine ja kõige kasulikumate intresside saamine hoiuselt;



laenu saamine soodustingimustel;



ühistu muude teenuste kasutamine;



osasaamine hoiu-laenuühistu kasumist, sest osamaks – see on investeering, mis toob igal aastal dividende.



Miks ühineda?

Säilitamine ja suurendamine

Otseselt investeerimata raha odavneb inflatsiooni tõttu iga aastaga. See tähendab, ühe ja sama summa eest saate mõne aja pärast osta vähem kaupu ja teenuseid, kui praegu. Sel juhul öeldakse, et möödunud aja jooksul on raha ostujõud vähenenud, raha on odavnenud – kaotanud osa oma reaalsest maksumusest. Hoiu-laenuühistu ERIAL on valmis pakkuma oma klientidele paindlikke ja Eesti turul kõige atraktiivsemaid hoiuste intressimäärasid, mis kompenseerib inflatsiooni, samuti annab suurepärase lisasissetuleku ja reaalse rahateenimise võimaluse.

Finantseerimine

Ärgem unustagem ka seda, et Hoiu-laenuühistu ERIAL klientidel ja liikmetel on soodustingimustel finantseerimise saamise võimalus.

Täiendava informatsiooni jaoks palun pöörduge ERIALi klienditoe telefonile (+372) 668 4210.

Hoiu-laenuühistu ERIAL esindused

Suur-Ameerika 12 (1. korrus), Tallinn 10122

E-R, 10.00–18.00

(+372) 615 0072

klienditugi@erial.ee

Tornimäe tn 5 (1. korrus), Tallinn 10145

E-R, 10.00–18.00

(+372) 668 4210

klienditugi@erial.ee

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuste reklaamiga. Enne otsuse tegemist, tutvuge hoiuse tingimustega veebilehel www.erial.ee ning vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega (+372) 668 4210.