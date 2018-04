Ericssoni juht pööras ettevõtte kulukärbetega edulooks

Kui küsida kuidas investorid hindasid tänast Ericssoni poolt avaldatud esimese kvartali tulemust, siis parimaks indikaatoriks on aktsia hind. Aktsia reageeris täna tulemustele enam kui üheksa aasta suurima tõusuga.

Ettevõtte juhatuse esimees Borje Ekholm tegi head tööd ettevõtte kuludega, mis parandas marginaale.

„Ma arvan, et enamus inimesi alahindasid meie kulukärpeid ja võimet neid ellu viia,“ ütles finantsjuht Carl Mellander. „See kvartal näitas, et meetmed hakkavad mõjuma.“

Ericssoni aktsia hüppas täna päeva sees 16 protsenti.

Vaid 15 kuud ettevõtet juhtinud Ekholm ütles varem, et Ericssoni remont võtab arvatust rohkem aega. Ettevõte kannatas, kuna telekomide tulud on stagneerunud, mistõttu nad lükkasid investeeringuid edasi. Samuti on turul karm konkurents Huawei Technologiese ja Nokia poolt.

Nagu Nokia nii ka Ericsson püüdis pöörata investorite tähelepanu aastale 2020, kui peaks 5G investeeringud hakkama jõudma tasemele kus need hakkavad kasumit kasvatama, kirjutab Bloombrerg.

Ericsson teenis osade tulude ja kuludeta 900 miljoni Rootsi kroonise ärikasumi. Analüütikud ootasid 617 miljoni Rootsi kroonist ärikahjumit.