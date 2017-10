Erikontroll "tuvastas": Aadu Oja sai Arsenali kinnistu müügist tunduvalt varem teada seda RKAS-ilt lihtsalt küsides

Riigi Kinnisvaras (RKAS) läbi viidud erikontroll tuvastas kinnistute müümisel mitmeid suuri puudusi. Küll aga möönab RKAS mõningate neile tehtud etteheidete puhul pole riigifirmal plaaniski oma tööprotsesse muuta.

Uurimise all olnud kinnistute hulgas oli ka tänase Arsenali keskuse objekt, mis müüdi 2012. aastal. Erikontroll ei tuvastanud küll müügiprotsessis huvide konflikte ega korruptiivseid toiminguid, milleteemalised küsimused kerkisid ajakirjanduses siis kui mitmeid aastaid pärast müüki tuli avalikuks Rain Rosimannuse väikeosalus Arsenali kinnistu omanikeringis ning Taavi Rõivas juhtis pea kuus aastat (2007-2012) RKAS-i nõukogu. Erikontroll tuvastas aga, et võrdlemisi lühike enampakkumise tähtaeg (3 nädalat) võis piirata potentsiaalset konkurentsi ja kinnistu müügihind oli suure tõenäosusega turuväärtusest madalam, sest eksperthinnang, millega alghinda määrati, oli 14 kuud vana.

Samuti heitis audit ette, et objekti tänane omanik Aadu Oja sai oluliselt varem ehk pea pool aastat varem teada asjaolust, et RKAS kavatseb Erika 4 asuva kinnistu müüki panna. "Seetõttu oli osaühing objekti müüki puudutavatest asjaoludest rohkem informeeritud kui osapooled, kellele edastati objekti müügiinfo pärast enampakkumise väljakuulutamist," selgus audiitorite läbiviidud intervjuudest ja dokumentide analüüsist.

Ei mingit kokkumängu?

Ärilehe täpsustuse peale, millised dokumendid siis tõestasid, et kuidas võis Oja - kes hiljem tegigi kinnistule ainsana ja alghinnaga pakkumise ning osutus enampakkumise võitjaks - sellist infot firmast kätte saada, vastas RKAS, et tegu oli täiesti tavapärase kirjavahetusega.

Nimelt uuris Aadu Oja tõepoolest detsembris 2011 RKAS-ilt e-maili teel, et millal võiks talle huvipakkuv kinnistu müüki tulla, kuna objekt oli juba RKAS-i kinnisvaraportfellis nähtaval.

"Kui keegi tunneb huvi mõne konkreetse müügiportfellis oleva kinnistu vastu ja soovib teada saada millal see müüki tuleb, siis oleme seda infot avaldanud," vastas RKAS-i turundusjuht Mariaana Sõnajalg Ärilehele.

Kuigi erikontroll sellist käitumist justkui taunib ("tuleb välistada informatsiooni asümmeetria tekkimise võimalus"), ei pea RKAS vajalikuks sellist käitumist ka muuta. "Aruandes ei ole tehtud ettepanekut piirata objektide müügiinfot. RKAS-i portfellis on palju mittevajalikku vara ning on täiesti loomulik, et selle vastu tuntakse huvi. Kui meil on teada, mis ajahorisondis kinnistu müüki tuleb, siis ei pea me vajalikuks seda infot varjata," ütles Sõnajalg.