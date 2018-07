Erioskus: nullist miljoniteni

Playtechi Tartu kontorisse tööle kutsutud Iisraeli kodanik Ethan Halevi ei teadnud enne Eestist midagi, nüüd on ta siin asutanud mitu edukat firmat, neist esimese president Ilvese soovitusel, kirjutab Äripäev.

See oli 2006. aastal, kui Halevile tehti ootamatu ettepanek tulla Playtechi tootejuhiks. „Mulle öeldi, et tule Tartusse ja vaata, äkki hakkab meeldima,“ meenutab Halevi. „Pärast kahte Tartus oldud päeva tundsin, et armastan Eestit ja eestlasi ning kirjutasin töölepingule alla. Palju räägitakse Eesti tehnoloogia võimekusest, näiteks Skype'ist ja TransferWise'ist, aga minu arvates on just inimesed need, kes kujundavad suhtumise sellesse maasse.“

