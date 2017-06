Eriskummalise vormelivaidluse jätk: Eesti üks rikkamaid mehi sai esimeses kohtuastmes võidu

Ärileht kirjutas aprillikuus kohtukaasusest, mis on oma olemuselt eriskummaline ja teadaolevalt ainulaadne. Nimelt kaebas ehitusärimees Toomas Annus eraisikuna kohtusse kunagise kamraadi Marek Kiisa. Vaidluse objektiks on vormelid ja nendega sõitmine, ühesõnaga suur raha. Oma kaebuses ütles Annus, et laenas Kiisale kokku 121 244 eurot, et hoida käimas vormelitiimi Scuderia Nordica. Samas hakkas meeskonnas sõitma ka Annuse poeg. Kiisa sõnul pidi vana-Annus kalli hobi eest ka oma rahakotiraudu avama, lisaks osteti isa-pojale kaks vormelit. Eesti üks jõukamaid inimesi ütleb aga, et andis vaid laenu ning soovib kogu raha tagasi. Täna tegigi maakohtus ehk esimese astme kohus otsus, et Kiisa on alusetult rikastunud ning peab kogu summa Annusele tagasi maksma.

„Olime juristiga selleks vaimselt valmis, aga ikkagi on see šokeeriv. Kindlasti kaebame otsuse edasi. Läheme riigikohtuni välja. See on uskumatu otsus," ütles Kiisa, kes oli äsja lõpetanud pika telefonikõne oma advokaadiga.

Niisiis tegi kohus otsuse, mis ütles, et Annus andis Kiisale laenu ega saanud seda hiljem tagasi. Annus ütles aprillis kohtusaalis, et maksis sõitude, majutuse, söögi ja autojuppide eest ise kohapeal krediitkaardiga. Ta andis Kiisale laenu, sest oli teada, et vormelitiim saab sponsorlepingud paika augustikuus ja siis saab ta oma laenu tagasi. Seda ei juhtunud ehkki nende teada sai Kiisa ise Scuderia Nordica OÜ-lt laenusumma tagasi.

Asja tuum peitub selles, et kaks ärimeest sõlmisid Annuse väitel suusõnalise laenulepingu. Sellised lepingud jõuavad tihti kohtusaali.

Kiisa juhitud meeskonnas oli kolm sõitjakohta, mis tuli täita, et oleks mõistlik ülal pidada peamehaanikut, nelja mehaanikut, inseneri ja sõiduõpetajaid. Peale selle kandis meeskond võistlus- ja proovisõidureiside ajal hoolt, et ligi kümme inimest saaksid majutatud ja toidetud. Kiisa sõnul kasutasid nad isegi rahvusvahelist meediakoolitajat, kes muu hulgas tegi poistega pärast sõitu ingliskeelseid intervjuusid. Ühesõnaga elu nagu F1 staaridel. Sarjad, kus osaleti, andsid ka F1 litsentsi punkte, mis muutis ettevõtmise kallimaks.

„Tegemist on isa-lapse spordiga, kus rahastusmudel on selline, et sõitjatele otsitakse sponsoreid, aga ka lapsevanemal endal tuleb palju panustada. See on kallis hobi," ütles Kiisa kohtus. On välja arvutatud, et võsukese teekond F1 rajale nõuab lapsevanematelt ligi 8 miljonit eurot. Kardisarjas miljoni, sellest järgmises etapis 350 000 kuni 700 000 eurot. Just vormelimaailma avafaasis tegutses Scuderia.

Toomas Annus on ise kirglik autospordi austaja, toetaja ja sõitja, kes suutis selle pisikuga nakatada ka oma poja. Annus pöördus Kiisa poole ja Karl-Gustav Annus hakkaski Scuderia kolmandaks sõitjaks, tehes kaasa 2013. aasta hooaja. Pärast seda liitus ta vahepeal loodud Est1 Racingu meeskonnaga. Ühel päeval sai Kiisa Annuselt kirja, milles too avaldas soovi tutvuda Scuderia kuludokumentidega. Kiisa pani need kokku, kuid tema väitel ei tundnud keegi ligi poole aasta jooksul nende vastu huvi. Siis aga tuli postkasti kohtukutse.

