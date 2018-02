Erivajadusega tütar inspireeris eduka ettevõtte

Mida kõike võib korda saata siia ilma Downi sündroomiga sündinud tütretirts, näitab ilmekalt tema ema lugu - Liina Lokko on asutanud mitu erivajadustega lastele tugiteenust osutavat edukat ettevõtet ning andnud suure panuse tugivõrgustiku toimimisele, kirjutab Äripäev.

Lokko tütar Annabel saab tänavu suvel täisealiseks. "Nüüd ma mõtlen, et kui Annabel poleks sündinud, ei oleks ma praegu see, kes ma olen. Mul ei oleks mingit põhjust teha seda tööd, mida ma praegu väga armastan," räägib tartlanna, kolme lapse ema Lokko. "Iga väikseim edusamm Annabeli arengus kannustas tegema järgmist sammu. Nii on ka ettevõtluses - iga positiivne tulemus annab võimaluse järgmiseks hüppeks."

Loe pikemalt Äripäevast.