Erivajadustega töötajate palkamise edulugusid varjutavad suitsupakkides palka maksvad tööandjad

Kaks aastat tagasi pakkusid sihtasutused Hea Hoog ja Hoolekandeteenused Kehrwiederi kohvikuketi projektijuhile Karl-Eerik Pedemannile erivajadusega inimesi tööle. „Ma saatsin nad kukele, sest toitlustuses on sul päevas keskmiselt 30 jama, millega peab tegelema. Kartsin, et erivajadustega inimese palkamine kahekordistab jamasid,” meenutas Pedemann. Pärast mõningast kaalutlemist mõtles ta ümber ja nüüd töötab kohvikuketis juba üheksa erivajadustega inimest.

Üks nendest on Margus, kes töötab Tallinna ülikooli juures asuvas kohvikus ja esindab erivajadustega töötajate üht edulugu. Vaimupuudega noormees alustas kohvikus kohvivalmistajana, kuid saab nüüd hakkama ka klienditeenindusega ja tuleb kassaga kenasti toime. „Ma vahepeal ei saa üldse aru, et tal midagi teisiti oleks. Huvitav on see, et tal on väga hea talletusvõime. Ma näen kohe, mida töötajad valesti teevad, sest Margus jätab nende tegemised meelde ja teeb järele,” ütles Pedemann.