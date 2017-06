Erki Mölder: palun kinnisvaratehing RKAS-iga tagasi pöörata

Ettevõtja ja EASi nõukogu esimees Erki Mölder saatis meediale omapoolse pöördumise, et palub täna avalikuks tulnud Tartu linnas asuva Kooli tn 13 müügitehingu otsuse tagasi pöörata.

Avaldame Erki Möldri kommentaari:



"Pindi Kinnisvara esindaja võttis minuga käesoleva aasta alguses ühendust, teavitas antud hoone osa müügi staatusest ja soovitas ostmist. Sama maakler oli ka varem minu ostuhuvi erinete objektide vastu uurinud, kuid need polnud minu hinnangul investeeringuna mõistlikud. On äärmiselt kahetsusväärne, et maaklerfirma eksis RKASi poolt kehtestatud menetlusnõuete vastu ega avaldanud müügikuulutust vähemalt kolmes kanalis. Kuni viimase ajani puudus mul info RKAS ja maakleri vaheliste suhte ja nendevaheliste kokkulepete sisu kohta.

Kuigi minu arusaamist mööda riik pole kahju kannatanud ja hoone müüdi õiglase turuhinnaga, on vahendusfirma RKASi nõuete vastu siiski eksinud, ning seetõttu esitasin RKASile taotluse antud tehing tagasi pöörata. Juhul kui RKAS otsustab hoone uuesti müüki panna, olen valmis ka uuesti oma pakkumise tegema.

Saatsin sellekohase avalduse ka RKASi juhatuse liikmele, hr Tanel Tiitsile."

ERR-i uudisteportaal kirjutas täna, et RKAS müüs Pindi Kinnisvara vahendusel Tartu kesklinnas asuvat kinnisvara selliselt, et maakler pakkus endise põllumajandusameti ruume - mida saab äriruumidest muuta eluruumideks - otse EASi nõukogu esimehele Erki Möldrile, kuigi juba varasemalt oli objektil ka teisi huvitatuid. Riigi Kinnisvara sõnul käitus Pindi valesti.