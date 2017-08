Erki Savisaar: riik pole ettevõte, kus vähem tulutoov jäetakse kõrvale

Majanduskomisjoni liige, Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar sõnas, et Hanno Pevkuri üleskutse ettevõtjate huvide ettepoole tõstmisest riigist viitab Reformierakonna kitsale arusaamale riigijuhtimisest.

Savisaar sõnas, et Pevkuri poolt välja toodud „segane astmeline tulumaks“ jätab enam kui 80% töötajatest senisest rohkem raha kätte ning ergutab sisetarbimist. „Vähemalt meie juhitava riigi huvi on kõigi inimeste heaolu paranemine ja muidugi ka majanduse elavdamine. Sellest ei saa keegi ega miski üksi olla eespool, vaid see saavutatakse ühiselt,“ rõhutas Savisaar.

Ta lisas, et ettevõtlust ja ettevõtlikkust tuleb toetada, kuid Reformierakonna poliitika suurendas ühiskonnas ebavõrdsust ning jättis väga paljude inimeste sotsiaalse heaolu tagaplaanile. „Eurobaromeetri vastse uuringu järgi on Eesti inimeste jaoks suurimaks murekohaks just tervise- ja sotsiaalteemad ning praegune valitsus nende teemadega ka aktiivselt tegeleb,“ rääkis Savisaar, tuues näiteks tervishoiule suunatud süsteemse lisarahastuse.

Kuigi Pevkur tõi lisaks ettevõtjatele välja ka maksumaksjad, on Savisaare hinnangul Pevkuri loosung siiski arusaamatu. „Riigi moodustavad siin elavad inimesed – tööandjad ja töövõtjad, aga ka pensionärid ja lastega pered, keda riik peab toetama, mitte neid eraldama tähtsaks ja vähemtähtsaks. Riiki ei saa juhtida samadel põhimõtetel kui ettevõtet, kus vähem tulutoov jäetakse kõrvale,“ leidis Savisaar.