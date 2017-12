Erkki Raasuke lekitatud vestlusest: välja on rebitud üksikuid sõnu ja lauseid

Täna lekitati meediale kokkulõigatud väljavõte pikemast vestlusest Luminori panga juhi Erkki Raasukese ja ametiühingutegelaste vahel. Lindistuse eesmärk on näidata Raasukest halvas valguses, kuna ta väljendab ennast seal üsna reljeefselt. Vastaspoole jutt on aga teadlikult välja jäetud.

“Tegemist on suvisest ajast pärit manipulatsiooniga, kus lühidast vestlusest on välja rebitud üksikuid sõnu ja lauseid ja tegelikku vestlust moonutatud," ütles Raasuke Ärilehele.

"Luminor Eesti juhtkond peab konsultatsioone Eesti Finantssektori Töötajate Liidu Nordea haruga. Neid konsultatsioone juhib Eesti meeskonna poolt Luminor Eesti juht Gunnar Toomemets. Luminori üheks eesmärgiks on olla atraktiivne ja suurepärane tööandja oma töötajatele. Alustasime 1. oktoobril ja meil on pikk tee minna. Töötame aga pühendunult ja hoolega, et oma eesmärkidele jõuda. Teeme seda läbi koostöö ja kaasamise," lisas Raasuke.

Eesti Finantssektori Töötajate Liit, mis Luminor pangaga pikalt läbirääkimisi pidanud on, mõistis moonutatud sisuga salvestise avaldamise hukka.

"Luminor ja Eesti Finantssektori Töötajate Liit on juba varasemalt otsustanud alustada konstruktiivset koostööd ning kollektiivlepingu läbirääkimisi, et sõlmida leping, mis tasakaalustatult kaitseb nii Luminori kui ka tema töötajate huve. Kollektiivlepingu läbirääkimiste protsess Luminoris on jõudnud kaugemale kui mistahes teise Eesti finantssektori tööandjaga. Moonutatud sisuga salvestise avaldamine kahjustab osapoolte suhteid ja lepingu läbirääkimiste protsessi. Ka üldiselt tuleb selline tegevus hukka mõista," teatas liit.

Loe veel

Videos ütleb ärritunud Raasuke, et ta on pika kogemusega juht. "Ma otsin, aga ma ei leia enda juures neid vigu [mida te mulle süüks panete]," ütleb ta. Ta viitab, et tüli on kestnud juba pikemat aega - enne teda oli ametiühing konfliktis ka Nordea juhtide Petri Nikkilä ning Gerd Mülleriga. Ametiühingu taktikat peab ta "alatuks".

Raasuke viitab ka, et tal ning ka teistel juhtidel on Luminoris isiklik osalus. "Me kõik paneme oma raha Luminori sisse just sellepärast, et me ei oleks tavalised korporatiivsõdurid, vaid et meil oleks oma ownership [omandus] selle asja üle." Ta sõnab, et ametiühingute tegevus kahjustab otseselt seega ka tema enda vara.

Raasukesele ei meeldi ametiühingu taktika. "Kui ma jälgin seda toimimise viisi, siis minu meelest on see kiuslik /.../ samamoodi sa võiksid minna ja koguda allkirju selles suhtes, et ma arvan, et Erkki Raasuke homme lööb liftis kedagi," ütleb ta sarkastiliselt. "Mida ma panen pahaks, on see, et te kasutate oma platvormi selliseks ikkagi...väljapressimiseks," sõnab ta viidates, et tal pole ametiühingu vastu usaldust. "Ma ei taha töötada sellises meeskonnas, kus osad inimesed meeskonna sees loovad alamgruppe, et võidelda ülejäänud meeskonna vastu."

Nordea töötüli kestab juba mitu aastat. Ametiühinguga liitus suur osa Nordea töötajatest, kes nüüdseks on juba Luminori palgal.