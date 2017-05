Erkki Raasuke töömotivatsioonist: siin on üksjagu kartust mitte olla enam vajalik või konkurentsivõimeline

Möödunud aastal parimaks juhiks valitud Erkki Raasuke, kes tegeleb parasjagu uue panga Luminori ülesehitamisega, tunnistab, et oli ja on siiani keskpärane juht, keda motiveerib töötama kartus muutuda ebavajalikuks, kirjutab Äripäev.

Küsimusele, mis motiveerib teda pidevalt töötama, vastas Raasuke:

„Elus on tihti nii, et osa tugevustena näivaid omadusi on hoopis nõrkused. Ma arvan, et siin on üksjagu kartust mitte olla enam vajalik või konkurentsivõimeline. Ma ei taha küll öelda, et lähen iga päev tööle hirmust, aga arvan, et see on kombinatsioon uudishimust, soovist midagi ära teha ja kartus selle ees, et kui liiga pikalt istuma jääda, siis on uuesti raske alustada.“

Raasukese kinnitusel ei muutunud pärast parimaks juhiks valimis midagi. „Olin keskpärane juht enne seda ja olen sama keskpärane juht kahjuks ka nüüd,“ lausus ta.

Loe pikemalt intervjuud Erkki Raasukesega Äripäevast.