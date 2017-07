Erkki Raasukese juhitav uus ühendpank alustab sügisel

Nordeat ja DNB-d ühendav Luminor pank plaanib Balti riikides tööd alustada 1. oktoobril ning viie aastaga hõivata turust viiendiku, kinnitas panga Läti üksuse juht Kerli Gabriloviča intervjuus lõunanaabrite ärilehele Dienas Bizness.

Tema sõnul on pankade ühendamiseks tarvis järelevalveorganite heakskiitu. Regulaatoritele ning Euroopa Komisjonile on kõik dokumendid esitatud ning praegu oodatakse vastust. „Me ei näe, et ühinemisel võiks olla mingeid takistusi,“ kinnitas Gabriloviča.

Tema sõnul võib ühinemisprotsess võtta aega 2,5-3 aastat.

Luminori sihtkliendid on kohalikud ettevõtted ning elanikud, kes on huvitatud hoiustamisest.

Ühendpanga juhatuse esimees on Erkki Raasuke. Eesti maajuht on Gunnar Toomemets ning Leedu maajuht Andrius Nacajus.