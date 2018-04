Erkki Raasukese rääkimata lugu. Ta teadis juba 2012. aastal

Hinnatud tippjuhi Erkki Raasukese karjääris on olnud hetk, mis võttis näost valgeks ja hinge kinni. Ta rääkis sellest laupäeval kell 10 Äripäeva raadio saates „Persoon". See on lugu, mida avalikkus seni kuulnud ei ole, kirjutab Äripäev.

Detsembris 2012 läheb Raasuke koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi inimestega Brüsselisse Euroopa Komisjoni konkurentsidirektoraati.

„See kohtumine kestis umbes 40 minutit ja me tulime sealt välja - selliseid olukordi on mu elus vähe olnud - nii, et me pidime peaaegu minestama," kõneleb Raasuke. „Me olime näost valged, sest meile tehti puust ja punaseks: ei ole mingit šanssigi, et need tehingud, mis on ajalooliselt Estonian Airi ümber toimunud, ei oleks ebaseaduslik riigiabi."

