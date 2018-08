Erootikafännid, poetage pisar. Üks oluline peatükk sai äsja lõplikult läbi

Foto: PA, PA Archive/Press Association Images

Hugh Hefneri nimi seostub ajakirjaga Playboy seni, kuni seda väljaannet trükitakse, kuid juriidilises ja finantsilises mõttes on astutud ajalooline samm ning Hefneri pärijad on müünud ajakirja lõplikult maha, kirjutab The Blast.