ERR-i esialgsed uputuskahjud olid üle 17 000 euro

22. juuni varahommiku paduvihm Tallinnas tegi esialgsetel andmetel Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) kahju üle 17 000 euro.

Üleujutuse kahju ERR-ile koos käibemaksuga oli 17 127,04 eurot, kuid selle numbri puhul tuleb arvestada, et veekahjustused tehnikale võivad ilmneda kuni kaks kuud hiljem. Kahjustusi saanud ruumides paiknenud ja vee kätte jäänud tehnika kogumaksumus ulatub mõnesaja tuhande euroni, kirjutab ERR.

"Ülaltoodud kahjusummade kalkulatsioonid esitatakse kindlustusele ülevaatamiseks ja kompenseerimiseks vastavalt sõlmitud lepingutele. Kokkuvõttes võib öelda, et tegu oli suhteliselt õnneliku õnnetusega, eeldusel, et ei ilmne hilisemaid varjatud kahjusid," ütles ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

Roose sõnul leidis järjekordselt kinnitust fakt, et rahvusringhäälingu vana telekompleks on sedavõrd amortiseerunud, et selle tööshoidmine on üks suur võitlus aja ja loodusjõududega.

"Selle asemel peaks me tegelema oma põhitegevusega ehk parima võimaliku programmi tootmisega. Seetõttu on uue telestuudiote kompleksi rajamine Kreutzwaldi tänava äärde juhatuse esimene prioriteet, ning vastavate plaanide praktilist elluviimist on juba alustatud," märkis Roose.

21. juuli hilisõhtul sadas Tallinnas paduvihma, mis ujutas üle tänavaid, keldreid, garaaže ja Ülemiste autotunneli. Sealhulgas sai tugevaid veekahjustusi ka ERR-i vana telemaja.