ERR: TS Laevade uueks juhiks saab endine majandusministeeriumi ametnik Jaak Kaabel

ERRile teadaolevalt on TS Laevade uueks juhatuse esimeheks valitud endine majandusministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja, parvlaevaühenduse korraldamisega tegelenud Jaak Kaabel.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm on varem öelnud, et uus juht leitakse ettevõttele augusti teises pooles ning ta kinnitas neljapäeval ERRile, et nii ka tehakse.

"Me oleme väga viimases faasis ja ma ei saa veel seda kinnitada, me saame selle tõenäoliselt välja öelda järgmisel nädalal," vastas ta küsimusele, kas uus juht on välja valitud.

Kas selleks isikuks võib olla Jaak Kaabel, ei soovinud Kalm öelda. Ta märkis, et asjaga tegeleb personaliotsingufirma ning väga oluline on konfidentsiaalsus.

TS Laevu juhtinud Kaido Padar suundus juulis Eesti Talleksi juhatuse esimehe ametikohale ja ajutiselt juhtis ettevõtet selle juhatuse liige Mart Loik.

Juuni keskel välja kuulutatud konkursile TS Laevade juhi kohale esitas avalduse ligi 30 inimest ning koos personaliotsingufirma lisatud kandidaatidega oli kohasoovijaid kokku ligi 60.

TS Laevad OÜ on Tallinna Sadam AS tütarettevõte, mille eesmärgiks on parvlaevaliikluse korraldamine Saaremaa, Hiiumaa ja mandri vahel.