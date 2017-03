ERR: TV3 vahetab omanikku täna

ERRi teatel sõlmitakse täna TV3 ostu-müügileping, millega varem Starmanist ilma jäänud USA varahaldusfirma Providence Equity ostab telekanali Rootsi ettevõttelt Modern Times Group (MTG).

ERRile on täna ostu-müügilepingu sõlmimist kinnitanud kaks anonüümset tehinguga kursis olevat allikat. MTG börsifirmana kommentaare ei jaganud, teatas ERRi uudistoimetus.

Leedu telekomi Bite omanik Providence Equity oli üks võimalike pretendente TV3 ostmiseks. MTG otsis mullu aasta lõpust ostjat kõigile kolmele Balti riigi ärile korraga. Eestis kuulub MTG-le lisaks TV3-le veel Viasat Eesti, TV6 ning raadiojaamad Power Hit radio ja Star FM.

Leedu ajakirjanduse teatel registreeriti Leedu TV3 aktsiad teisipäeval Leedu keskdepositooriumis, mis on märk sellest, et tehing on allkirjadeni jõudmas.

Lehekülje tmtfinance.com andmeil on ostuhind vahemikus 150-200 miljonit eurot.