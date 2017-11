Esimene Eesti maakond läbib digiauditi

Tööstus 4.0-st on räägitud juba rohkem kui kuus aastat. See mõiste tähendab eelkõige tööstuste automatiseerimist ja digitaliseerimist. Lihtsustatult öeldes – robotite pealetung on alanud. Vahel püütakse jätta muljet, et see revolutsioon jätab väga palju ettevõtteid kaotajaks. Hirmutatakse ka, et töökohad kaovad. Eesti tehnoloogiaarenduskeskuse IMECC tegevjuht Jüri Riives kogu lugu nii mustades toonides ei näe, tema kogemused näitavad midagi muud. Eesti ei ole ka tööstus 4.0-st kuidagi eriliselt maha jäänud, sest probleeme on teiste seas nii Saksamaal kui ka Soomes.