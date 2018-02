Esimese digiravimi leiutaja: teisi riike aidates saaks Eesti oma digipositsiooni veelgi parandada

25 aastat Silicon Valleys digimeditsiini arendanud ettevõtja Andrew Thompson on estofiil, suuresti tänu kellele sai Eesti sel aastal maailma majandusfoorumi (WEF) tegemistes kaasa rääkida. Peale selle et Jüri Ratas sai esimese Eesti peaministrina kutse iga-aastasele Davosi poliitika- ja majanduseliidi kohtumisele, on Eesti võetud kampa ka näiteks San Franciscos asuva neljanda tööstusrevolutsiooni keskuses. Digiusku Thompson on veendunud, et Eestil on maailmale selles vallas palju anda.